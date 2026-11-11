Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlık dosyası Meclis'e geliyor! Süreç nasıl işleyecek?

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmada dokunulmazlık sürecini başlatabilecek önemli bir aşamaya geçildi. Aralarında nitelikli cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı iddialarının da bulunduğu soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dosyanın fezlekeye dönüştürülerek TBMM'ye iletilmesi bekleniyor. Peki Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması süreci nasıl işleyecek? İşte Meclis'teki aşamalar...