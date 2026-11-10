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Devletten ihtiyaç sahiplerine dev destek kalkanı: 65 yaş, engelli, evde bakım ve doğum yardımlarında tüm detaylar netleşti
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Devletten ihtiyaç sahiplerine dev destek kalkanı: 65 yaş, engelli, evde bakım ve doğum yardımlarında tüm detaylar netleşti

Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden hükümet, dar gelirli, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşları yalnız bırakmıyor. Milyonlarca ihtiyaç sahibine sağlanan nakdi desteklerin kapsamı genişlerken; kimlerin bu yardımlardan yararlanabileceği, gelir kriterleri, güncel ödeme tutarları ve yeni yılda gerçekleşecek artışlara ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar tek tek açıklandı.

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