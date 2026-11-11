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76 ilde uyuşturucu operasyonu! 2 haftada 1.204 şüpheli tutuklandı
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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76 ilde uyuşturucu operasyonu! 2 haftada 1.204 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının iş birliğiyle 76 ilde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Binlerce personelin katıldığı operasyonlarda 2 ton 19 kilo 652 gram uyuşturucu madde ile 5 milyon 36 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 bin 152 şüpheliden 1.204'ü tutuklandı.

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