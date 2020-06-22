Kabine üyelerinden Bursa'daki sel felaketi için başsağlığı mesajları
Son dakika haberine göre; Bursa'nın Kestel ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 4 kişinin de arandığı sel felaketine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden başsağlığı mesajları paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajlarla sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajlarını iletti ve devletin tüm imkanlarının Bursalıların yanında olduğunu belirtti. Kabine üyelerinin mesajları, şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; "Bursa'nın Kestel ilçesindeki selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını yürütmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Bursa Kestel'de meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıp vatandaşlarımızın sağ salim bulunması için arama kurtarma ekiplerimizce çalışmalar sürdürülüyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Bursa Kestel'de meydana gelen selde iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Yedisi 112, dördü UMKE olmak üzere ekiplerimizle bölgedeyiz. Kayıp 4 vatandaşımız için arama çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız."
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