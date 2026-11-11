COP31'in ikinci gününde 09.05'te anlamlı anma! Antalya'da ülkelerin stantları ve Türk lezzetleri ilgi gördü

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin ikinci günü, saat 09.05'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk için gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı. 190'dan fazla ülkeden katılımcının bir araya geldiği zirvede, ülke pavyonları, çevre dostu stantlar, dans eden robot ve Türk mutfağının yöresel lezzetleri dikkat çekti. Zirve alanında güvenlik önlemleri de en üst seviyede tutuldu. Dünyanın gözünün çevrildiği COP31 İklim Zirvesi, Antalya'da yoğun katılımla devam ediyor. İklim müzakerelerinin 20 Kasım'a kadar süreceği organizasyonda, iklim değişikliğiyle mücadele ve ortak çözüm arayışları gündemin merkezinde yer alıyor.