Bir ülkeye tek kurşun atmadan savaşmak mümkün mü? İşte 21. yüzyılın yeni savaş yöntemi: Karanlık savaş

Savaşın biçimi değişti, cepheler görünmez hale geldi. Artık bir ülkeyi zayıflatmak için orduların karşı karşıya gelmesi gerekmiyor. Ekonomik baskılar, terör, toplumsal kutuplaşma, dezenformasyon ve algı operasyonları da ülkeleri hedef alabiliyor. A Haber'in analiz haberinde, "karanlık savaş" olarak tanımlanan bu yeni mücadele yöntemleri ve Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı süreçler mercek altına alındı.