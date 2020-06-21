Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu Bursa'daki sel bölgesinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesindeki bölgeye ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesinde incelemelerde bulunacak.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu: (Bursa'daki sel felaketi) 1 kişi bulundu, 5 kişi kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor. Deredeki debi seviyesi yağmurdan dolayı çok yüksek.