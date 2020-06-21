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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu Bursa'daki sel bölgesinde

Son dakika haberleri... , Başkan 'ın talimatıyla, Bursa'da selin etkili olduğu bölgeye gitti. Bakan Soylu Kestel'de incelemelerde bulunuyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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BAKAN SOYLU BURSA'DAKİ SEL BÖLGESİNDE

Başkan 'ın talimatıyla harekete geçen , aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesindeki bölgeye ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesinde incelemelerde bulunacak.

Son dakika: Bursa'da 5 kişi boğuldu haberleri üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı SON DAKİKA: BURSA'DA 5 KİŞİ BOĞULDU HABERLERİ ÜZERİNE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu: (Bursa'daki felaketi) 1 kişi bulundu, 5 kişi kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor. Deredeki debi seviyesi yağmurdan dolayı çok yüksek.

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