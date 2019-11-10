Bursa'da okul servisi skandalı! 4 yaşındaki küçük çocuk... |Video

Bursa'da bir anaokulunda korku dolu anlar yaşandı. Servise binen 4 yaşındaki çocuk, araçta unutuldu. Neyse ki servisin kapıları açıktı. Bir süre sonra uyanan küçük çocuk kapıyı açıp dışarı çıktı ve korkudan kaldırımda ağlamaya başladı. Kaldırımda ağlayan çocuğu fark eden polis ekipleri olaya müdahale etti. Servis şoförü gözaltına alındı.