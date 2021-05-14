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Bursa'da hırsız çaldığı arabanın lastiği patlayınca, başka aracın lastiğini söküp değiştirerek kaçtı
İnegöl ilçesinde saat 01.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi’nde kimliği belirsiz kişi, çaldığı otomobilin lastiği patlayınca, park halindeki bir başka aracın lastiğini söküp, takarak yoluna devam etti. Polis ekipleri, çalıntı aracı ve şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.