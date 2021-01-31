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Budist tapınağının sevimli misafiri! Keşiş dua etti bakın kedi neler yaptı?

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Giriş: 31.01.2021 09:49
Güncelleme:31.01.2021 17:12
Budist tapınağından gelen sesler onu dini törenin içine itti. Minik kediyi karşısında gören keşiş ise dikkatini dağıtmamaya çalıştı. Ayin devam ederken tapınağa giren o kedi bakın neler yaptı?

Budist tapınağından gelen sesler onu dini törenin içine itti. Minik kediyi karşısında gören keşiş ise dikkatini dağıtmamaya çalıştı. Ayin devam ederken tapınağa giren o kedi bakın neler yaptı?

Yer Güney Tayland bir budist tapınağı. Ayin sırasında küçük bir misafir var. Budist keşiş dini tören devam ederken dua ediyor. minik kedi ise dikkatli gözlerle keşişi izliyor.

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