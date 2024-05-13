14 Mayıs 2024, Salı
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Evine girerken silahlı saldırıya uğradı! Saldırı sonucu ağır yaralandı
İzmir'in Bornova ilçesinde, evine girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan O.K.’nın (31) ağır yaralanmasıyla ilgili polisin başlattığı soruşturma kapsamında 4 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine teknik takip başlatan polis, şüphelilerin Çeşme ilçesinde saklandığını saptadı. Harekete geçen polis, bir adreste saklanan S.Z. (25), O.D. (27), F.C.B. (25) ve U.K.’yı (24) operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.