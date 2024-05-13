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Park halindeki TIR'a çarptı! Sürücü ağır yaralandı

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 13.05.2024 23:56
T.O. idaresindeki park halinde bulunan 34 AD 8751 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.E.Ö. olay yerindeki tedavisinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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