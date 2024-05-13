Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı organize göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon düzenlendi. İlk operasyonda 63 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 şüpheli soruşturma kapsamında tutuklandı. Kocaeli merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli gözaltına alınırken, 23 düzensiz göçmen yakalandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN