Bu patates strese uykusuzluğa iyi geliyor! A ve C vitamini deposu... Kilosu ise 32 lira...

Sofraların vazgeçilmez lezzeti patatesin faydaları saymakla bitmiyor. Son dönemde ise 'tatlı patates' sofralardaki yerini alıyor. Özellikle Avrupa ve Amerikada yaygın olarak tüketilen tatlı patates zengin bir A ve C vitamini deposu... Kilosu ise 32 lira... A Haber muhabiri Esra Keskin tatlı patatesin faydalarını uzmanlara sordu ardından sokağa inip vatandaşlara tatlı patatesi sordu. İşte birbirinden ilginç yanıtlar.

Tatlı patates... Ülkemizde yeteri kadar bilinmiyor. İlk kez görenler havuca benzetti.



Güney Amerika'da yetişen tatlı patates Türkiye'de de satılıyor.



Uzmanlara göre A ve C vitamin deposu olan tatlı patatesin kan şekerini hızla yükseltmiyor ve lif kaynağı... B6 vitamini içeriği bakımından da zengin olduğunu ifade edilen tatlı patatesin strese ve uykusuzluğa da iyi geldiği biliniyor.

A Haber muhabiri Esra Keskin, İstanbul'da bir semt pazarına girip tatlı patatesi sordu.

Tatlı patatesi ilk kez gören vatandaşlar ise havuca benzetirken, bazı pazarcılar ise normal patates ile karıştırdı.

Yerli olarak ülkemizde düşük sevide üretilen tatlı patates genellikle Güney Amerika ve Mısır'dan ithal ediliyor.