25 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bolu’da bir koyun seferde beşiz doğurdu

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2024 13:01
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde hobi olarak küçükbaş hayvancılığı yapan bir vatandaşın, koyunu beşiz doğurdu. Tek seferde beşiz doğuran koyun görenleri hayrete düşürdü.
Sokak hayvanları sorunu nasıl bitecek?
Sokak hayvanları sorunu nasıl bitecek?
Ticari taksi şoföründen hayat kurtaran manevra
Ticari taksi şoföründen hayat kurtaran manevra
Bu dünyadan Necip Fazıl geçti
Bu dünyadan Necip Fazıl geçti
Onunla tanışan bir daha ayrılmıyor
Onunla tanışan bir daha ayrılmıyor
Bolu’da bir koyun seferde beşiz doğurdu
Bolu’da bir koyun seferde beşiz doğurdu
Necip Fazıl vefatının 41. Yılında anıldı
Necip Fazıl vefatının 41. Yılında anıldı
İstanbul’un efsane sokak lezzetleri!
İstanbul’un efsane sokak lezzetleri!
Şehirden uzakta bambaşka bir hayat
Şehirden uzakta bambaşka bir hayat
Balkondan su dökülen adam kızıp evi kurşunladı
Balkondan su dökülen adam kızıp evi kurşunladı
Yavru kediyi tekmeleyip öldürdü savunması pes dedirtti! Yer: Trabzon
Yavru kediyi tekmeleyip öldürdü savunması "pes" dedirtti! Yer: Trabzon
5. kattan düşen kadın ağır yaralandı
5. kattan düşen kadın ağır yaralandı
Petrol ürünü yüklü tanker Haydarpaşa’da arıza yaptı
Petrol ürünü yüklü tanker Haydarpaşa'da arıza yaptı
Daha Fazla Video Göster