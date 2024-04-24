24 Nisan 2024, Çarşamba
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Beylikdüzü’nde tır kornaları mahalleliyi isyan ettirdi
Beylikdüzü Ambarlı Limanı'na giriş için beleyen tırların korna sesleri, Marmara Mahallesi sakinlerini isyan ettirdi. Liman girişinde oluşan yoğunluk nedeniyle dakikalarca kornaya basan tır şoförleri yüzünden huzursuz olduklarını söyleyen vatandaşlar, duruma çözüm bulunmasını istedi. Liman girişinde oluşan tır kuyruğu dron ile görüntülendi.