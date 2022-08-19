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Batman'da trafikte ilginç anlar! Görenler hayrete düştü

İHA
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Giriş: 19.08.2022 15:23
Batman’da otomobili yolda kalan bir kişi, çekme halatı bulamayınca yanında bulunan arkadaşı, başka bir otomobilin kaputuna oturup otomobili ayaklarıyla itekledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar görenleri şaşırttı.
Trafikte ilginç anlar! Görenler hayrete düştü TRAFİKTE İLGİNÇ ANLAR! GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

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