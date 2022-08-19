19 Ağustos 2022, Cuma
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Batman'da trafikte ilginç anlar! Görenler hayrete düştü
Batman’da otomobili yolda kalan bir kişi, çekme halatı bulamayınca yanında bulunan arkadaşı, başka bir otomobilin kaputuna oturup otomobili ayaklarıyla itekledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar görenleri şaşırttı.