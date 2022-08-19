Trafikte ilginç anlar! Görenler hayrete düştü
Batman'da otomobili yolda kalan bir kişi, çekme halatı bulamayınca yanında bulunan arkadaşı, başka bir otomobilin kaputuna oturup otomobili ayaklarıyla itekledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 19.08.2022
15:22 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
15:24
Batman kent merkezinde otomobili bozulan ve yolda kalan bir kişi, aracında çekme halatı bulamayınca yanındaki arkadaşı, başka bir otomobilin kaputuna oturup otomobili ayaklarıyla itekledi.
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Çevredeki vatandaşlar, akan trafikte görülen bu ilginç görüntüler karşısında hayatını tehlikeye atan vatandaşa tepki gösterdi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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