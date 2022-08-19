Trafikte ilginç anlar! Görenler hayrete düştü

Ülkemiz insanlarının mizah anlayışı çoğu zaman şaşırtıcı boyutlara varabiliyor. Yurdum insanı verdiği poz ve yaptığı işlerle herkesi güldürmeye devam ediyor. Sandalyede uyuyan arkadaşına yaptığı şaka görenleri hem güldürdü hem de korkuttu. İşte o görüntüler...