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Trafikte ilginç anlar! Görenler hayrete düştü

Batman'da otomobili yolda kalan bir kişi, çekme halatı bulamayınca yanında bulunan arkadaşı, başka bir otomobilin kaputuna oturup otomobili ayaklarıyla itekledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar görenleri şaşırttı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.08.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 15:24
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Trafikte ilginç anlar! Görenler hayrete düştü

Batman kent merkezinde otomobili bozulan ve yolda kalan bir kişi, aracında çekme halatı bulamayınca yanındaki arkadaşı, başka bir otomobilin kaputuna oturup otomobili ayaklarıyla itekledi.

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Trafikte ilginç anlar! Görenler hayrete düştü

Çevredeki vatandaşlar, akan trafikte görülen bu ilginç görüntüler karşısında hayatını tehlikeye atan vatandaşa tepki gösterdi.

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Trafikte ilginç anlar! Görenler hayrete düştü

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Trafikte ilginç anlar! Görenler hayrete düştü

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Trafikte ilginç anlar! Görenler hayrete düştü

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