Başkentte kaçak tütün operasyonu: 480 bini dolu, 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi

Ankara’da kaçak sigara ve tütün ürünü ürettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 480 bin adedi dolu, toplam 2 milyon 130 bin makaron ele geçirildi.

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