23 Haziran 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için başsağlığı mesajı! Mahmut Efendi'nin sevenleri Beykoz'daki evine akın etti
Türkiye'nin önde gelen kanaat önderlerinden büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti. Önde gelen kanaat önderlerindendi. Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan Mahmut Efendi 93 yaşındaydı. Yarın, cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde tören düzenlenecek. Başkan Erdoğan, vefat eden Ustaosmanoğlu için bir taziye mesajı gönderdi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Yakınları ve sevenleri son yolculuğu öncesi Ustaosmanoğlu’nun Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki evine akın etti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.