İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? A Haber canlı yayınında bu sözlerle anlattı: Çocukluğumuz onun yanında geçti

Büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti. Mahmut Efendi önde gelen kanaat önderlerindendi. Yarın, Cuma namazına müteakip Fatih Camii’nde tören düzenlenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Cemal Vanlıoğlu, A Haber canlı yayınında Mahmut Efendi’yi anlattı. Vanlıoğlu, “İslam aleminin başı sağ olsun. Hem hanımı hem kendisi beraberce İslam alemine hizmet için talebe yetiştirme konusunda, ilim erbabı yetiştirme konusunda çok gayret sarf ettiler. Bütün zorluklara, sıkıntılara, meşakkatlere rağmen asla duruşundan taviz vermeden idealindeki ilim erbabını yetiştirmekten asla geri durmadılar. Çocukluğumuz onun yanında geçti. Kütüphanesinde geçti. Her gittiğimizde yanına ya camide ilim erbabıyla ya sohbetle ya gelen misafirlere nasihatle meşgul oluyordu. Evine gittiğimiz zaman evinde çok az durur durduğu vakit de kütüphanesinde kitapların arasında gelen hoca adaylarına ilim erbabına nasihatle hangi yollardan faydalanacağını anlatıyordu." ifadelerini kullandı.

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