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Mahmut Efendi 93 yaşında vefat etti! Cenaze programı belli oldu | İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?

A Haber
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Giriş: 23.06.2022 08:22
Güncelleme:23.06.2022 09:50
Türkiye'nin önde gelen kanaat önderlerinden büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti. Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan Mahmut Efendi 93 yaşındaydı. Yarın, cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde tören düzenlenecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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