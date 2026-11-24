Emekliye ilave zam ne kadar olacak? Abdulkadir Develi A Haber'de rakam verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli aylıklarına yönelik ilave iyileştirme açıklamaları, A Haber ekranlarında yayımlanan Memleket Meselesi programında değerlendirildi. Abdulkadir Develi, düzenlemenin enflasyon farkının ötesinde bir artışı kapsayabileceğini belirterek prim süreleri ve prim ödemelerinin de dikkate alınabileceğini ifade etti. Ercan Gürses'in de değerlendirmelerde bulunduğu programda Develi, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinden hareketle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyon farkının yüzde 10,38 seviyesinde gerçekleşebileceğini söyledi.