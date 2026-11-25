Okan Buruk'tan Aston Villa galibiyeti sonrası açıklamalar: Taktiksel anlamda en iyi maçlarımızdan birini oynadık

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, özellikle ikinci yarıda rakiplerine hem taktiksel hem de fiziksel üstünlük kurduklarını söyledi. Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Buruk, taraftar desteğinin önemine de dikkat çekerek alınan galibiyetin Türk futbolu adına değerli olduğunu vurguladı. İngiliz takımlarına karşı elde ettikleri başarıları değerlendiren Buruk, hakem hatalarına ilişkin de görüşlerini paylaştı.