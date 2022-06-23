Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Neden vefat etti? Mahmut Efendi'nin cenazesi ne zaman?

Türkiye'nin önde gelen kanaat önderlerinden büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti. Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan Mahmut Efendi 93 yaşındaydı. Akademisyen Prof. Dr. İsmail Güleç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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