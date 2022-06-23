23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Neden vefat etti? Mahmut Efendi'nin cenazesi ne zaman?

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Neden vefat etti? Mahmut Efendi'nin cenazesi ne zaman?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2022 08:45
Türkiye'nin önde gelen kanaat önderlerinden büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti.  Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan Mahmut Efendi 93 yaşındaydı. Akademisyen Prof. Dr. İsmail Güleç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Mahmut Efendi vefat etti MAHMUT EFENDİ VEFAT ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küçük çocuk dehşeti yaşadı!
Küçük çocuk dehşeti yaşadı!
Çocukluğumuz onun yanında geçti
"Çocukluğumuz onun yanında geçti"
Galatasaray KAP’a bildirdi
Galatasaray KAP'a bildirdi
Kendisini döven eşini öldüren kadın tahliye oldu!
Kendisini döven eşini öldüren kadın tahliye oldu!
Eski nişanlıdan kezzaplı dehşet!
Eski nişanlıdan kezzaplı dehşet!
Alevlerle mücadelede sürüyor!
Alevlerle mücadelede sürüyor!
Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?
Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?
Denizin ortasında yaşam savaşı
Denizin ortasında yaşam savaşı
Kurbanlık sevkiyatları başlıyor
Kurbanlık sevkiyatları başlıyor
Mahmut Efendi vefat etti
Mahmut Efendi vefat etti
Traktör üstünde yangın nöbeti
Traktör üstünde yangın nöbeti
Öyle bir şey yaptı ki bütün işlemleri iptal oldu
Öyle bir şey yaptı ki bütün işlemleri iptal oldu
Daha Fazla Video Göster