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Başıboş köpek dehşeti kamerada: Yaralanan kadın tanınmaz hale geldi

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Giriş: 16.04.2024 14:47
Edirne’de başıboş köpeklerin kovaladığı esnada kaçarken yere düşen ve kanlar içinde kalan yaşlı kadının o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Başıboş köpek dehşeti kamerada
Başıboş köpek dehşeti kamerada
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