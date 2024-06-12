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Milas'ta orman yangını! Demirciler Mahallesi’ndeki alevler kontrol altına alındı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 12.06.2024 17:35
Son dakika haberleri... Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.
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