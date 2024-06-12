Başıboş köpek sorunu çalışması tamamlandı! AK Partili Yenişehirlioğlu: Rapor halinde sundum

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Saldırgan-başıboş köpek sorununun çözümüne yönelik bir süredir yürüttüğüm çalışmayı tamamlamış bulunuyorum. Hazırladığımız raporun komisyon ve yasama çalışmaları açısından temel oluşturacağına ve yol gösterici nitelik taşıyacağına inanıyorum." dedi.

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