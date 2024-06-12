İzmir'de 2 ilçede denizin rengi neden değişti? Karşıyaka'da denizin rengi yeşil, Balçova'da kahverengi oldu

İzmir'in iki ilçesinde denizin rengi değişti. Karşıyaka'da denizin rengi yeşile dönerken Balçova'da ise kahverengi oldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Avşar değerlendirdi.

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