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İzmir'de 2 ilçede denizin rengi neden değişti? Karşıyaka'da denizin rengi yeşil, Balçova'da kahverengi oldu

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 12.06.2024 17:04
İzmir'in iki ilçesinde denizin rengi değişti. Karşıyaka'da denizin rengi yeşile dönerken Balçova'da ise kahverengi oldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Avşar değerlendirdi.
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