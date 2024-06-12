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Bir yanda sıcak diğer yanda karla mücadele! Rize’de karla mücadele çalışması

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 12.06.2024 20:14
Türkiye'nin büyük bölümünde sıcak hava dalgası etkili olurken Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarında karla mücadele sürüyor. İl özel İdaresi’nden yapılan açıklamada il genelindeki yayla yollarında çığ temizleme ve yol açma çalışmalarının 18 Mayıs'ta başladığı belirtildi.
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