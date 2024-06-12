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İş hayatında tercih 50 yaş ve üzeri oldu! Z kuşağı ''çalışması en zor nesil mi?''

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 18:50
Z kuşağında yetişmiş eleman sıkıntısı hemen her alanda hissedilince iş dünyası 50 yaş ve üzeri istihdamına önem vermeye başladı. İstatistiklere göre işverenler z kuşağına yatırım yapmak yerine 50 yaş üstü deneyimli çalışanları tercih ediyor.
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