Orman yangınlarıyla mücadelede! 4 bin 744 havuz ve gölete 58 adet daha eklenmesi planlanıyor

Orman yangınlarıyla mücadelede havuz ve göletler 'hayati' rol oynuyor. Türkiye genelinde 2 bin 623 havuz, 2 bin 121 gölet var. Türkiye'de yangınlara müdahalede arazöz ve helikopterlerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla ülke genelinde inşa edilen toplam 4 bin 744 havuz ve gölete bu yıl 58 adet daha eklenmesi planlanıyor.

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