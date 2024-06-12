12 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Orman yangınlarıyla mücadelede! 4 bin 744 havuz ve gölete 58 adet daha eklenmesi planlanıyor

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2024 18:04
Orman yangınlarıyla mücadelede havuz ve göletler 'hayati' rol oynuyor. Türkiye genelinde 2 bin 623 havuz, 2 bin 121 gölet var. Türkiye'de yangınlara müdahalede arazöz ve helikopterlerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla ülke genelinde inşa edilen toplam 4 bin 744 havuz ve gölete bu yıl 58 adet daha eklenmesi planlanıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Havuz ve göletler hayati önemde
Havuz ve göletler hayati önemde
Milas’ta orman yangını!
Milas'ta orman yangını!
Denizin rengi neden değişti?
Denizin rengi neden değişti?
Başıboş köpek sorunu çalışması tamamlandı!
Başıboş köpek sorunu çalışması tamamlandı!
En yaşlı ve en geç hacı adayları buluştu!
En yaşlı ve en geç hacı adayları buluştu!
Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme mesaisi!
Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme mesaisi!
Boğa timleri bayramda görevde olacak!
Boğa timleri bayramda görevde olacak!
İstanbul’da öğretmene darp!
İstanbul’da öğretmene darp!
Kurbanlık fiyatları nasıl?
Kurbanlık fiyatları nasıl?
Sürü halinde ortaya çıktılar!
Sürü halinde ortaya çıktılar!
Palet fabrikası alev alev yandı
Palet fabrikası alev alev yandı
Otomobili gören hayrete düştü
Otomobili gören hayrete düştü
Daha Fazla Video Göster