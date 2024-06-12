12 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük danslı/atlı gösterisi! Bozdağ Film Platolarında...

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük atlı-müzikli-danslı sirk ve koreografi gösterisi Bozdağ Film Platolarında başlıyor. Dünyanın önemli akrobatlarından oluşan Bozdağ Film koreografi ekibinin sahnelediği 'Osman Bey ile Bala Hatun kahramanlık hikayeleri' ve Atların Destanı' adlı gösteri bütün yıl boyunca izleyicilerle buluşacak.

ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 15:12 Güncelleme: 12.06.2024 15:12
  • 1
  • 17
Türkiye ve Avrupa’nın en büyük danslı/atlı gösterisi! Bozdağ Film Platolarında...

Platolarını turizme açan ve kısa sürede on binlerce yerli yabancı turisti ağırlayan Bozdağ Film Platoları Türkiye ve Avrupa'nın en büyük büyük atlı-müzikli-danslı sirk ve koreografi gösterisine ev sahipliği yapacak.

  • 2
  • 17
Türkiye ve Avrupa’nın en büyük danslı/atlı gösterisi! Bozdağ Film Platolarında...

Bozdağ Film ve Film Platoları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ, Bozdağ Film Platoları içerisinde inşa ettikleri özel gösteri merkezinde; Türkiye ve Avrupa'nın en büyük atlı-müzikli-danslı sirk ve koreografi gösterisini izleteceklerini söyledi.

  • 3
  • 17
Türkiye ve Avrupa’nın en büyük danslı/atlı gösterisi! Bozdağ Film Platolarında...

Bozdağ, "Janbi Ceylan'ın liderliğinde dünyanın önemli akrobatlarından oluşan bir koreografi ekibi kurarak 'Osman Bey ile Bala Hatun kahramanlık hikayeleri' ve Atların Destanı' adlı bir gösteri hazırladık.

  • 4
  • 17
Türkiye ve Avrupa’nın en büyük danslı/atlı gösterisi! Bozdağ Film Platolarında...

Müzikli-atlı koreografi gösterimiz Kurban Bayramından itibaren Bozdağ Film Platolarında başlıyor. Seyircilerimiz gösterimizi bütün yıl boyunca izleyebilecekler.

  • 5
  • 17
Türkiye ve Avrupa’nın en büyük danslı/atlı gösterisi! Bozdağ Film Platolarında...

Bu gösterimiz için 650 seyirci kapasitesi, çadır görünümlü; özel ışık, ses sistemleri ve sahneden oluşan bir salon inşa ettik. Oluşturduğumuz destansı ve duygusal hikayemize atlı koreografi ekibimiz altı ay çalıştılar" dedi.