12 Haziran 2024, Çarşamba
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük danslı/atlı gösterisi! Bozdağ Film Platolarında...
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük atlı-müzikli-danslı sirk ve koreografi gösterisi Bozdağ Film Platolarında başlıyor. Dünyanın önemli akrobatlarından oluşan Bozdağ Film koreografi ekibinin sahnelediği 'Osman Bey ile Bala Hatun kahramanlık hikayeleri' ve Atların Destanı' adlı gösteri bütün yıl boyunca izleyicilerle buluşacak.
Giriş: 12.06.2024 15:12 Güncelleme: 12.06.2024 15:12
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