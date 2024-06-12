Kalp krizi 20'li yaşların altına indi! Hangi çocuklarda kalp krizi riski daha yüksek?

Bursa'da 14 yaşındaki Egehan Sert evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Uzmanlar ailesinde kalp krizi öyküsü olan çocukları uyardı. Peki kalp krizi yaşı neden düştü? Ne gibi önlemler alınmalı? Ayrıntıları Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun A Haber’de anlattı. İşte detaylar…

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