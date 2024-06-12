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Çocuklarının gözü önünde eşini öldürmüştü! Kızı o dehşet anları anlattı: Boğazını da kesti...

Adana'da geçtiğimiz yıl 10 yıllık eşi Seda Ergül'ü 3 çocuğunun gözleri önünde tabancayla öldüren emekli astsubay Yaşar Ergül ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor. Davada tanık olarak dinlenen, kadının ilk eşinden olan kızı Sedef S., "Daha önce de de annemin boğazını bıçakla kesmişti. Annem bizi öldüreceğinden korktuğu için şikayetçi olmuyordu" dedi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 14:10
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Çocuklarının gözü önünde eşini öldürmüştü! Kızı o dehşet anları anlattı: Boğazını da kesti...

Korkunç olay; 26 Ekim 2023'te Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda yaşanmıştı. Yaşar Ergül, otomobille şehir dışına çıkacağını söyledi.

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Çocuklarının gözü önünde eşini öldürmüştü! Kızı o dehşet anları anlattı: Boğazını da kesti...

Seda Ergül'ün, iddiaya göre aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı.

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Çocuklarının gözü önünde eşini öldürmüştü! Kızı o dehşet anları anlattı: Boğazını da kesti...

Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine tabancayla ateş ederek öldürdü.

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Çocuklarının gözü önünde eşini öldürmüştü! Kızı o dehşet anları anlattı: Boğazını da kesti...

Tutuklanan Yaşar Ergül 'eşi kasten öldürmek' suçundan Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

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Çocuklarının gözü önünde eşini öldürmüştü! Kızı o dehşet anları anlattı: Boğazını da kesti...

Duruşmaya öldürülen Seda Ergül'ün ilk eşinden olan kızı Sedef S. tanık olarak katıldı.