Çocuklarının gözü önünde eşini öldürmüştü! Kızı o dehşet anları anlattı: Boğazını da kesti...

Adana'da geçtiğimiz yıl 10 yıllık eşi Seda Ergül'ü 3 çocuğunun gözleri önünde tabancayla öldüren emekli astsubay Yaşar Ergül ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor. Davada tanık olarak dinlenen, kadının ilk eşinden olan kızı Sedef S., "Daha önce de de annemin boğazını bıçakla kesmişti. Annem bizi öldüreceğinden korktuğu için şikayetçi olmuyordu" dedi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.06.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 14:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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