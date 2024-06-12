12 Haziran 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Kadınların saç saça kavgası kameralarda
Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde meydana geldi. Çarşıda karşılaşan iki grup kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada kadınlar, saç saça baş başa kavga etti. Araya giren vatandaşlar, kadınları güçlükle ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.