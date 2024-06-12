Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Kadınların saç saça kavgası kameralarda

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde meydana geldi. Çarşıda karşılaşan iki grup kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada kadınlar, saç saça baş başa kavga etti. Araya giren vatandaşlar, kadınları güçlükle ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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