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15 ilde müstehcen yayın operasyonu! Operasyon sonucu 24 kişi yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 19:02
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, mesajlaşma uygulaması üzerinden, müstehcen yayınlarını ülkeye sokan, satan, yayın yapan ve depolayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Manisa merkezi İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aksaray, Tekirdağ, Amasya, Kocaeli, Samsun ve Osmaniye illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheli şahsın tamamı dijital materyalleri ile birlikte ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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