19 Mayıs 2024, Pazar
Emeklilikte yaş tablosu güncellendi: Hemen bakın! SSK 1996 sonrası 2009 öncesi yeni prim gün hesaplama rehberi…
Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde önemli değişiklikler getirecek olan yeni düzenleme, yaklaşık olarak 1 milyon vatandaşın hayatını doğrudan etkileyecek. Bu kapsamlı değişiklikler, emeklilik tablosunun yeniden şekillenmesine yol açacak ve özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunacak. Bu düzenleme, emeklilik planlarını belirleyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, emeklilik sürecini hızlandırarak daha erken emeklilik imkanı sunacak.
Giriş Tarihi: 19.05.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 10:23
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