İşgalci İsrail katliamı! Gazzeli babanın evladına vedası

Gazze şeridine 225 gündür aralıksız ölüm yağdıran İsrail, binlerce sivilin sığındığı mülteci kamplarına saldırdı. Çoğu çocuk ve kadın çok sayıda sivil katledilirken, bölgeden acı dolu görüntüler gelmeye devam ediyor.

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