19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İşgalci İsrail katliamı! Gazzeli babanın evladına vedası

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2024 09:08
Güncelleme:19.05.2024 09:28
Gazze şeridine 225 gündür aralıksız ölüm yağdıran İsrail, binlerce sivilin sığındığı mülteci kamplarına saldırdı. Çoğu çocuk ve kadın çok sayıda sivil katledilirken, bölgeden acı dolu görüntüler gelmeye devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazzeli babanın evladına vedası
Gazzeli babanın evladına vedası
ABB’den şampiyona büyük terbiyesizlik!
ABB'den şampiyona büyük terbiyesizlik!
Damak çatlatan lezzet: Enginar dolması
Damak çatlatan lezzet: Enginar dolması
Beyaz eşya yüklü tırın dorsesi alev alev yandı!
Beyaz eşya yüklü tırın dorsesi alev alev yandı!
Tokat Valisi Hatiboğlu açıkladı: 2 kişi gözaltında
Tokat Valisi Hatiboğlu açıkladı: 2 kişi gözaltında
Tokat’ta ihbar üzerine girilen evde patlama!
Tokat'ta ihbar üzerine girilen evde patlama!
Duygu Nebioğlu çocukluk videolarını ilk kez paylaştı!
Duygu Nebioğlu çocukluk videolarını ilk kez paylaştı!
Emine Erdoğan sağlık çalışanlarıyla buluştu!
Emine Erdoğan sağlık çalışanlarıyla buluştu!
Dayak yedi garsonluğu bırakıp pompacı oldu!
Dayak yedi garsonluğu bırakıp pompacı oldu!
Eline ne geçirdiyse pencereden attı
Eline ne geçirdiyse pencereden attı
Polisin GBT kontrolünde silahlar patladı
Polisin GBT kontrolünde silahlar patladı
60 yıllık ’Hepşen Bakkal’!
60 yıllık 'Hepşen Bakkal'!
Daha Fazla Video Göster