Dayak yedi garsonluğu bırakıp pompacı oldu! Ama bela peşini bırakmadı

Bursa'da garson olarak çalışan bir kişi çalıştığı restoranda yemeği geç getirdiği gerekçesiyle tartıştığı müşteriler tarafından dövüldü. Olay sonrası garsonluğu bırakan şahıs benzin istasyonunda pompacı olarak çalışmaya başladı. Burada da gece mesaisi sonrası evine gittiği sırada kendisinden para isteyen Kubilay Nergiz tarafından 7 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.