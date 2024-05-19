Mahalle muhtarından piton yılanı uyarısı: Çocuklarınıza dikkat edin! En son kirpiyi yerken görüldü

KİRPİYİ YERKEN GÖRÜLDÜ!

Muhtar Kavak, yılanın en son bir kirpiyi yemeye çalıştığı sırada görüldüğünü söyleyerek, "İlk gün 2 kişi pitonu görmüştü. İkinci gün ise mahallenin yarısı gördü. İnsanları görünce kaçmış ve daha da gözükmedi. Herkes çocuklarına dikkat etsin." diye konuştu.