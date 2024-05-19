Mahalle muhtarından piton yılanı uyarısı: Çocuklarınıza dikkat edin! En son kirpiyi yerken görüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 gün önce bir bahçede görüldüğü ve fotoğrafı çekildiği iddia edilen piton yılanı korkuya neden oldu. Tüm çalışmalara rağmen bulanamayan piton için mahalleye fotokapan düzenekleri yerleştirildi.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
10:14
Mahalle sakinlerine uyarılarda bulunan muhtar Enver Kavak ilk önce durumu sosyal medya hesabından paylaştı.
MAHALLEDE PİTON PANİĞİ
Paylaşımın ardından akşam saatlerinde yılan yeniden görüldü. Kaçan yılandan dolayı mahallede panik havası oluştu.
Yeni Asır'ın haberinde göre piton yılanının binanın altındaki boşluğa girdiği iddiası üzerine bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler bina etrafına 2 fotokapan yerleştirdi.
KİRPİYİ YERKEN GÖRÜLDÜ!
Muhtar Kavak, yılanın en son bir kirpiyi yemeye çalıştığı sırada görüldüğünü söyleyerek,
"İlk gün 2 kişi pitonu görmüştü. İkinci gün ise mahallenin yarısı gördü. İnsanları görünce kaçmış ve daha da gözükmedi. Herkes çocuklarına dikkat etsin." diye konuştu.
PİTON MERAKI CANINDAN EDİYORDU
Yurt dışında yaşayan bir grup dehşet dolu anlar yaşadı. Terk edilmiş su havuzunda dev piton yılanlarını gören bir kişi hemen arkadaşlarına haber verdi.