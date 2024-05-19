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Sur’un yarım asırlık çaycısı! Tarihi surların eskimeyen yüzü

ahaber.com.tr
İskender Günen
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Giriş: 19.05.2024 10:08
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan Süleyman Ebiri yaklaşık 53 yıldır aynı mahallede çay ocağı işletiyor. Farklı meslek yapmayı düşünmediğini söyleyen Süleyman Ebiri, ömrünün neredeyse tamamını burada geçirdiğini söylüyor. Gelin şimdi onun hikayesine kulak verelim.
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Sur’un yarım asırlık çaycısı!
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