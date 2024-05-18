18 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Duygu Nebioğlu çocukluk videolarını ilk kez paylaştı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2024 21:15
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan ve magazin dünyasına bomba gibi düşen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sodsyal medya hesabında ilk kez çocukluk videolarını paylaştı. Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı’yı aramaya devam ederken paylaştığı video ile bir kez daha annesine seslendi, "Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım. Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video!" ifadelerini kullandı. İşte Duygu Nebioğlu'nun o paylaşımı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Duygu Nebioğlu çocukluk videolarını ilk kez paylaştı!
Duygu Nebioğlu çocukluk videolarını ilk kez paylaştı!
Emine Erdoğan sağlık çalışanlarıyla buluştu!
Emine Erdoğan sağlık çalışanlarıyla buluştu!
Dayak yedi garsonluğu bırakıp pompacı oldu!
Dayak yedi garsonluğu bırakıp pompacı oldu!
Eline ne geçirdiyse pencereden attı
Eline ne geçirdiyse pencereden attı
Polisin GBT kontrolünde silahlar patladı
Polisin GBT kontrolünde silahlar patladı
60 yıllık ’Hepşen Bakkal’!
60 yıllık 'Hepşen Bakkal'!
Islak hamburger en iyilerde 8. sırada
Islak hamburger en iyilerde 8. sırada
Sultangazi’de trafikte iki grup arasında silahlı kavga
Sultangazi'de trafikte iki grup arasında silahlı kavga
Turfanda kiraz hasat zamanı!
Turfanda kiraz hasat zamanı!
Gecekonduda çıkan yangın apartmanın çatısına sıçradı
Gecekonduda çıkan yangın apartmanın çatısına sıçradı
Kırım Tatar sürgününün 80. yılı!
Kırım Tatar sürgününün 80. yılı!
Deniz kuvvetlerinden Kıbrıslılara sürpriz!
Deniz kuvvetlerinden Kıbrıslılara sürpriz!
Daha Fazla Video Göster