Duygu Nebioğlu çocukluk videolarını ilk kez paylaştı!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan ve magazin dünyasına bomba gibi düşen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sodsyal medya hesabında ilk kez çocukluk videolarını paylaştı. Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı’yı aramaya devam ederken paylaştığı video ile bir kez daha annesine seslendi, "Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım. Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video!" ifadelerini kullandı. İşte Duygu Nebioğlu'nun o paylaşımı…

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