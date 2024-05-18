12-18 Mayıs Ebe ve Hemşireler haftası! Emine Erdoğan sağlık çalışanlarıyla buluştu

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 12-18 Mayıs ebe ve hemşireler haftası kapsamında Çam Sakura Şehir Hastanesi'ndeki etkinliğe katıldı. Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Emine Erdoğan; "İyileştirmeyi, şifa vermeyi amaçlayan bu kutlu mesleğin mensupları, hayatlarının her döneminde saygı ve hürmeti hak ediyor." dedi. İşte detaylar…

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