Tokat'ta ihbar üzerine girilen evde patlama! 2 jandarma personeli ve 2 sivil yaralı...

Tokat’ın Erbaa ilçesine Bağlı Karayaka Beldesi’nde jandarma ekiplerinin ihbar için girdiği bir evde patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 2 jandarma personeli ve 2 sivil olmak üzere 4 yaralı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN