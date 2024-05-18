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Tokat'ta ihbar üzerine girilen evde patlama! 2 jandarma personeli ve 2 sivil yaralı...

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 18.05.2024 22:26
Tokat’ın Erbaa ilçesine Bağlı Karayaka Beldesi’nde jandarma ekiplerinin ihbar için girdiği bir evde patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 2 jandarma personeli ve 2 sivil olmak üzere 4 yaralı.
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