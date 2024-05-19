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ABB AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden şampiyon Sude Nur Çakır’un sözleşmesini feshetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2024 08:46
Avrupa Şampiyonu olan Milli Sporcu Sude Nur Çakır'ın AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile olan sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği ortaya çıktı. Yaşanan bu olaya AK Partili isimlerden sert tepki geldi.
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