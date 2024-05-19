19 Mayıs 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ABB AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden şampiyon Sude Nur Çakır’un sözleşmesini feshetti
Avrupa Şampiyonu olan Milli Sporcu Sude Nur Çakır'ın AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile olan sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği ortaya çıktı. Yaşanan bu olaya AK Partili isimlerden sert tepki geldi.