Bağcılar’da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Bağcılar’da yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde yapılan aramalarda silah ve mermilerin ele geçirildiği şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.