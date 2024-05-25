Canan Karatay’dan ’süper besin’ önerisi! Kırışıklığı yok edip 10 yaş gençleştiriyor...

KİVİ MASKESİ

Cilt bakımında doğal ve etkili bir yöntem arayanlar için kivi maskesi harika bir seçenek olabilir. Kivi, C vitamini açısından oldukça zengin bir meyve olup, cilt için birçok fayda sağlar. Kivi maskesi cildi nemlendirir, canlandırır ve beslerken aynı zamanda cilt tonunu eşitleyerek parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.

Malzemeler:

1 adet olgun kivi

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)