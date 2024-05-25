25 Mayıs 2024, Cumartesi
Canan Karatay'dan 'süper besin' önerisi! Kırışıklığı yok edip 10 yaş gençleştiriyor...
Sağlıklı beslenmeye yönelik açıklamalarıyla ezberleri bozan Canan Karatay, bu sefer güzellik önerisiyle gündeme geldi. Ünlü doktor, son olarak, gençleşmenin ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı olarak nitelendirdiği mucizevi besini paylaştı. Karatay, bu besini tüketmenin yaşlanmayı yavaşlattığını iddia etti. İşte 10 yaş gençleştiren besin...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 10:37
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