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Canan Karatay'dan 'süper besin' önerisi! Kırışıklığı yok edip 10 yaş gençleştiriyor...

Sağlıklı beslenmeye yönelik açıklamalarıyla ezberleri bozan Canan Karatay, bu sefer güzellik önerisiyle gündeme geldi. Ünlü doktor, son olarak, gençleşmenin ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı olarak nitelendirdiği mucizevi besini paylaştı. Karatay, bu besini tüketmenin yaşlanmayı yavaşlattığını iddia etti. İşte 10 yaş gençleştiren besin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 10:37
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Canan Karatay’dan ’süper besin’ önerisi! Kırışıklığı yok edip 10 yaş gençleştiriyor...

Beslenme konusundaki önerileriyle tanınan ve yıllar içinde birçok kişinin yaşam tarzını değiştirmesine katkı sağlayan ünlü profesör Dr. Canan Karatay, bu kez gençlik ve cilt sağlığına yönelik bir öneride bulundu. Karatay'ın paylaştığı bu besin, doğal yollarla cilt sağlığını desteklemeye yardımcı oluyor.

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Canan Karatay’dan ’süper besin’ önerisi! Kırışıklığı yok edip 10 yaş gençleştiriyor...

Cildin yaşlanma belirtileri, pek çok kişi için endişe kaynağıdır. Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği besin ise C vitamini bakımından zengin olmasıyla dikkat çekiyor. Bu besini sabahtan akşama kadar tüketmek, cildin genç ve sağlıklı kalmasını sağlıyor.

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Canan Karatay’dan ’süper besin’ önerisi! Kırışıklığı yok edip 10 yaş gençleştiriyor...

C vitamini kaynağı kiviyi öneren Karatay, göz altı torbalarının oluşmasını engellemeye yardımcı olduğunu cildin elastikiyetini artırarak gençlik etkisi yaratabileceğini söylüyor...

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Canan Karatay’dan ’süper besin’ önerisi! Kırışıklığı yok edip 10 yaş gençleştiriyor...

Karatay ayrıca, akşam saatlerine kadar günün her anında tüketilebileceğini söyledi.

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Canan Karatay’dan ’süper besin’ önerisi! Kırışıklığı yok edip 10 yaş gençleştiriyor...

KİVİ MASKESİ

Cilt bakımında doğal ve etkili bir yöntem arayanlar için kivi maskesi harika bir seçenek olabilir. Kivi, C vitamini açısından oldukça zengin bir meyve olup, cilt için birçok fayda sağlar. Kivi maskesi cildi nemlendirir, canlandırır ve beslerken aynı zamanda cilt tonunu eşitleyerek parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.

Malzemeler:

1 adet olgun kivi
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)