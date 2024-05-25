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Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle aynı dizide oynamış! 'Kaan'ın sarışın hali' Pınar Deniz'in partneri...

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Pınar Deniz ile başrolü oynayan oyuncu geçtiğimiz aylarda baba olmuş, oğlu Ardıç'ı kucağına almıştı. Yakışıklı oyuncu bu sefer de kardeşiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin kardeşini görenler, 'Kaan'ın sarışın hali' demeden edemedi. Kaan Urgancıoğlu'nun yakışıklı kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:31
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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle aynı dizide oynamış! ’Kaan’ın sarışın hali’ Pınar Deniz’in partneri...

Yargı dizisinin başarılı oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, Yargı ve Aşk101 gibi başarılı projelerle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle aynı dizide oynamış! ’Kaan’ın sarışın hali’ Pınar Deniz’in partneri...

Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatını birleştirmişti. Çift mutlu evliliklerini Ardıç adını verdiği oğullarıyla taçlandırdı.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle aynı dizide oynamış! ’Kaan’ın sarışın hali’ Pınar Deniz’in partneri...

Ünlü oyuncu, hem özel hayatı hem de başarılı kariyeri ile milyonların dikkatini çekiyor.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle aynı dizide oynamış! ’Kaan’ın sarışın hali’ Pınar Deniz’in partneri...

Dizideki Savcı Ilgaz rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Urgancıoğlu, partneri Pınar Deniz ile sergilediği uyumlu performansıyla övgü topluyor.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle aynı dizide oynamış! ’Kaan’ın sarışın hali’ Pınar Deniz’in partneri...

Ancak, yakışıklı oyuncu hakkında çıkan gerçek duyanları şaşırttı. Kaan Urgancıoğlu'nun erkek kardeşi de oyuncuymuş...