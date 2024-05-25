Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle aynı dizide oynamış! 'Kaan'ın sarışın hali' Pınar Deniz'in partneri...

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Pınar Deniz ile başrolü oynayan oyuncu geçtiğimiz aylarda baba olmuş, oğlu Ardıç'ı kucağına almıştı. Yakışıklı oyuncu bu sefer de kardeşiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin kardeşini görenler, 'Kaan'ın sarışın hali' demeden edemedi. Kaan Urgancıoğlu'nun yakışıklı kardeşi...