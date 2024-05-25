25 Mayıs 2024, Cumartesi
Emeklinin kök aylığına düzenleme gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş sözler: Dinamik ve kullanışlı bir altyapı...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2002 yılından bu yana emekliler için devrim niteliğinde adımlar attıklarına dikkat çekti. 3 bin TL'lik ikramiyenin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacağını söyleyen Bakan Işıkhan, "Takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz." ifadelerini kullandı. Emeklilerin kök aylıkları ile ilgili de konuşan Bakan Işıkhan, "Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız." dedi.
Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 13:16
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