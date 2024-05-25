Emeklinin kök aylığına düzenleme gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş sözler: Dinamik ve kullanışlı bir altyapı...

"BELEDİYELERİN SGK BORÇLARINI 31 MART'TAN SONRA TAHSİL ETME SÜRECİNE BAŞLADIK"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Işıkhan, belediyelerin SGK'ye olan borçlarına ilişkin soruya, "Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan borçlarını da 31 Mart'tan sonra tahsil etme sürecine başladık. Belediyelerimizin borçları seçim öncesinde de gündeme gelmişti. Bu konuda da tahsilat sürecini hızlandırdığımızı söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Uzaktan hasta değerlendirme konusuna ilişkin bir soruya da, "Uzaktan hasta değerlendirme sistemleri, sağlık hizmeti sunumunun düşük maliyetli, güvenilir bir yolu düşünülebilir. Tabii her hastalığı uzaktan değerlendirme ile yürütebilmek mümkün değil. Ancak bir çok hastalık ve tedavi, internet kullanımına uygun da olabiliyor." dedi.