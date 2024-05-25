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Emeklinin kök aylığına düzenleme gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş sözler: Dinamik ve kullanışlı bir altyapı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2002 yılından bu yana emekliler için devrim niteliğinde adımlar attıklarına dikkat çekti. 3 bin TL'lik ikramiyenin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacağını söyleyen Bakan Işıkhan, "Takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz." ifadelerini kullandı. Emeklilerin kök aylıkları ile ilgili de konuşan Bakan Işıkhan, "Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız." dedi.

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 13:16
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Emeklinin kök aylığına düzenleme gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş sözler: Dinamik ve kullanışlı bir altyapı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

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Emeklinin kök aylığına düzenleme gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş sözler: Dinamik ve kullanışlı bir altyapı...

Göreve geldikleri andan itibaren en fazla önem verdikleri konuların başında dijital dönüşüm projelerinin yer aldığını dile getiren Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yaptıkları dijital dönüşümle hizmet kalitelerini en üst seviyeye çıkardıklarını anlattı.

Yaptıkları reformlar ile sosyal güvenlik sistemi yapısında çok farklı yere geldiklerini ve sistemin ülke nüfusunun yüzde 99'unu kapsadığını bildiren Işıkhan, "Kamu kurumları arasında Türkiye'nin en büyük veri merkezinin bulunduğu, 211 uygulamamızla e-Devlet sisteminde en çok uygulama ile hizmet veren ve en çok ziyaret edilen kurumuz. Anlık olarak 400 bin talebi gerçekleştiren ve aylık yaklaşık 10 milyar talebe cevap verebilen bir bilişim altyapısına sahibiz." dedi.

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Emeklinin kök aylığına düzenleme gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş sözler: Dinamik ve kullanışlı bir altyapı...

Son dönemlerde dijital alanda gerçekleştirdikleri yeniliklerle katma değeri yüksek hizmetlerin dijitalleştirildiğini, belge sayılarının azaltıldığını, zaman ve paradan tasarruf sağlandığını belirten Işıkhan, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, ilgili hizmetlerin daha etkili, verimli, hızlı ve güçlü bir şekilde sunulabilmesi amacıyla iş ve işlemlere yapay zeka, büyük veri analizi ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle donatılmış SGK Co-Pilot uygulamasını kazandırdıklarını kaydetti.

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Emeklinin kök aylığına düzenleme gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş sözler: Dinamik ve kullanışlı bir altyapı...

Işıkhan, uygulama ile "kayıp-kaçak, suiistimal, anomali tespiti, veri ile karar alma, risk odaklı denetim, akıllı asistan, veri ile tahmin modelleme" uygulamalarının etkinleştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Yaptıkları dijital hizmetler ve sahip oldukları vizyon ile bugün bakanlığın dünya çapında "model alınabilir" bir seviyeye ulaştığını ifade eden Işıkhan, "İlerleyen yıllarda da yüksek standartlardaki hizmetleri aynı hızla sürdürecek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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Emeklinin kök aylığına düzenleme gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş sözler: Dinamik ve kullanışlı bir altyapı...

"BELEDİYELERİN SGK BORÇLARINI 31 MART'TAN SONRA TAHSİL ETME SÜRECİNE BAŞLADIK"
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Işıkhan, belediyelerin SGK'ye olan borçlarına ilişkin soruya, "Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan borçlarını da 31 Mart'tan sonra tahsil etme sürecine başladık. Belediyelerimizin borçları seçim öncesinde de gündeme gelmişti. Bu konuda da tahsilat sürecini hızlandırdığımızı söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Uzaktan hasta değerlendirme konusuna ilişkin bir soruya da, "Uzaktan hasta değerlendirme sistemleri, sağlık hizmeti sunumunun düşük maliyetli, güvenilir bir yolu düşünülebilir. Tabii her hastalığı uzaktan değerlendirme ile yürütebilmek mümkün değil. Ancak bir çok hastalık ve tedavi, internet kullanımına uygun da olabiliyor." dedi.